روسيا أسقطت أكثر من 10 آلاف مسيرة أوكرانية منذ بدء العمليات في 2022

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 21 طائرة بدون طيار أوكرانية ودمرت 8 مقذوفات من طراز "هيمارس- HIMARS "، ليصبح العدد الإجمالي من المسيرات المستهدفة لأوكرانيا 10 آلاف و641 طائرة.

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت أنه جرى إسقاط الطائرات بدون طيار فوق مناطق "فيليكي فيسيلوك" و"أولشانا" في منطقة خاركوف شرقي البلاد، وحددت الوزارة - أيضًا - مناطق بيريستوفوي وجورجييفكا وجورلوفكا في دونيتسك بالإضافة إلى توكماك وميرنوي في منطقة زابوروجي كأماكن استهداف لهذه الطائرات المسيرة الأوكرانية.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، دمرت القوات المسلحة الروسية ما مجموعه 567 طائرة حربية أوكرانية، و265 طائرة هليكوبتر، و10 آلاف و641 طائرة بدون طيار، و448 نظام صواريخ أرض جو، و14 ألفا و588 صاروخًا و1202 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و7704 مدافع مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و17 ألفا و376 مركبة عسكرية خاصة.