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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يسلم رسالة إلى إيران بشأن الهجمات الحوثية

بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، "سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا".

ورفض بايدن الكشف عن تفاصيل الرسالة، لكنه قال إنها "تعبر عن مخاوفنا العميقة بشأن الهجمات الحوثية".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتهمت واشنطن طهران بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما نفت إيران ذلك.

وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي استمرار الدعم الإيراني للحوثيين إلى زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجومًا جويًا على قاعدة للحوثيين في اليمن، في 22 ديسمبر الماضي، وذلك ردًا على هجوم شنه الحوثيون على منشآت نفطية في الإمارات.

بايدن الهجمات الحوثية إيران السفن التجارية في البحر الأحمر البيت الأبيض