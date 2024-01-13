الجيش الروسي يواصل تقدمه في أوكرانيا ويحقق خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، عن تحقيق تقدم جديد في أوكرانيا، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 21 طائرة أوكرانية بدون طيار، كما دمرت 8 صواريخ من طراز "هيمارس".

وأضاف البيان أن القوات الروسية قصفت 107 وحدة مدفعية أوكرانية بالإضافة إلى قصف 131 منطقة تجمع للجنود أو المعدات التابعة للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي.

وتابع البيان إن الجيش الروسي شنّ أيضًا، صباح اليوم، هجومًا واسع النطاق على منشآت دفاعية أوكرانية، باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الروسية نفذت هذا الصباح هجومًا واسع النطاق استهدف منشآت عسكرية أوكرانية لإنتاج قذائف المدفعية والبارود والطائرات بدون طيار، باستخدام أسلحة هجومية دقيقة بعيدة المدى تُطلق من مدافع بحرية أو من الجو، وتم إصابة جميع الأهداف بنجاح".

وفيما يخص التطورات البرية، أشار البيان إلى أن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 110 جنديًا في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 3 سيارات عسكرية ومدفع هاوتزر واحد من طراز دي-20.

وفي اتجاه دونيتسك، ذكر البيان أن الجيش الأوكراني فقدت ما يقرب من 320 جنديًا و4 دبابات ومركبتين مدرعتين و8 شاحنات صغيرة ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز ستريلا-10 ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز جفوزديكا ومدفعي هاوتزر من طراز دي-30، خلال اليوم الماضي، نتيجة ضرب القوة البشرية والمعدات لخمسة ألوية أوكرانية.

وفي اتجاه خيرسون، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية قضت على ما يقرب من 40 جنديًا أوكرانيًا وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز جفوزديكا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي اتجاه كراسني ليمان، أفاد البيان بأن الخسائر الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة تجاوزت 280 جنديًا في اليوم الماضي، حيث صدت القوات الروسية هجومين للعدو هناك، بالإضافة إلى تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر من طراز دي-30.

وفي اتجاه زابوريجيا، أشار البيان إلى أن الخسائر الأوكرانية بلغت نحو 50 جنديا في اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 4 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز دي-30 ومنظومة مضادة للصواريخ أمريكية الصنع.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فمنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دمر الجيش الروسي ما مجموعه 567 طائرة حربية أوكرانية، و265 مروحية قتالية، و10641 طائرة بدون طيار، و448 منظومة صواريخ أرض-جو، و14588 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1202 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و7704 مدافع ميدانية وهاون، و17376 مركبة عسكرية خاصة.