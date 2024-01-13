الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهزم فولهام بهدف قاتل

حقق تشيلسي فوزاً قاتلا على ضيفه فولهام بنتيجة 1-0 اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كول بالمر من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3،

وسيطر تشيلسي على مجريات المباراة منذ البداية، وضغط بقوة على مرمى فولهام، لكن دون أن يتمكن من ترجمة سيطرته إلى أهداف.

في الشوط الثاني، كاد اللقاء ينتهي بالعادل السلبي لولا تسجيل بالمر هدفا قاتلا من ركلة جزاء ليمنح تشيلسي الفوز ويرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً، فيما بقي رصيد فولهام 24 نقطة في المركز 13.

وحاول فولهام العودة في المباراة في الشوط الثاني، لكنه اصطدم بدفاع تشيلسي المتماسك.