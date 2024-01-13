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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي ورئيس إقليم كردستان يبحثان حل الملفات والقضايا الخلافية وفق الدستور

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، حل الملفات والقضايا الخلافية بين الحكومة والإقليم وفق الدستور.

وشدد الجانبان على ضرورة تجنيب المواطنين في محافظات الإقليم أي ضرر، أو تحمّل تبعات التحديات التي تعتري الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية.

كما استعرض الجانبان مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، مؤكدين على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه استدامة الاستقرار، والحرص المطلق على سيادة العراق تحت مختلف الظروف.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز العلاقات مع إقليم كردستان، وحل الخلافات بين الطرفين وفق الدستور.

الحكومة كردستان رئيس مجلس الوزراء العراقي