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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار ورياح.. 15 صورة ترصد الأحوال الجوية في الإسكندرية

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة علي بعض المناطق ومنها المنتزة وشرق ووسط وغرب المحافظة، مع سرعة رياح تصل إلى 50 كم/ساعة، وتكاثر للسحب المنخفضة الرعدية المحملة بالأمطار.

ووصلت درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية مع توقعات بانخفاضها خلال ساعات الليل، وزيادة الإحساس بالبرودة في ساعات الفجر، و يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية  وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءا إلى ( الإسكندرية- البحيرة-كفرالشيخ-دمياط-بورسعيد)، على فترات متقطعة، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5)م وسرعة الرياح من (60-70)كم/ساعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية البحر المتوسط الملاحة البحرية أمطار ورياح الاحوال الجوية اضطراب الملاحة ارتفاع الأمواج