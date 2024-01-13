أمطار ورياح.. 15 صورة ترصد الأحوال الجوية في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة علي بعض المناطق ومنها المنتزة وشرق ووسط وغرب المحافظة، مع سرعة رياح تصل إلى 50 كم/ساعة، وتكاثر للسحب المنخفضة الرعدية المحملة بالأمطار.

ووصلت درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية مع توقعات بانخفاضها خلال ساعات الليل، وزيادة الإحساس بالبرودة في ساعات الفجر، و يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءا إلى ( الإسكندرية- البحيرة-كفرالشيخ-دمياط-بورسعيد)، على فترات متقطعة، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5)م وسرعة الرياح من (60-70)كم/ساعة.