الأرصاد: طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا، الأحد، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، دافئ على جنوب سيناء، ليلا شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأضافت الأرصاد أن هناك أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 أكتوبر 17 10

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 12

شبين الكوم 18 11

طنطا 17 11

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 04

كاترين 13 02

الطور 20 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 14

الاسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 16 09

السلوم 16 09

سيوة 17 04

رأس غارب 22 14

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 07

بني سويف 19 06

المنيا 19 06

أسيوط 19 05

سوهاج 20 07

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 09

الوادى الجديد 21 05

أبوسمبل 23 09

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 30 19

المدينة 27 15

الرياض 30 14

المنامة 26 19

أبوظبى 29 17

الدوحة 27 19

الكويت 24 13

دمشق 15 03

بيروت 17 13

عمان 11 05

القدس 11 06

غزة 17 13

بغداد 22 08

مسقط 25 19

صنعاء 26 08

الخرطوم 31 16

طرابلس 18 12

تونس 18 10

الجزائر 18 12

الرباط 28 06

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 04 08-

إسطنبول 08 05

إسلام آباد 20 06

نيودلهى 17 07

جاكرتا 33 25

بكين 04 09-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 13 05

أثينا 11 04

روما 14 09

باريس 02 00

مدريد 12 09

برلين 03 01

لندن 06 01-

مونتريال 02- 10-

موسكو 10- 12-

نيويورك 05 05-

واشنطن 07 05-

نواكشوط 34 16

أديس أبابا 26 11