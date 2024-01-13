آلاف الأشخاص يشاركون في مسيرة لدعم وقف إطلاق النار في غزة

نظمت حملة التضامن مع فلسطين في إنجلترا وويلز، اليوم السبت، مسيرة لدعم وقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وشارك في المسيرة، التي انطلقت من ميدان ترافلجار بوسط العاصمة البريطانية لندن، آلاف الأشخاص، مرددين شعارات "أوقفوا الحرب في غزة" و"الحرية لفلسطين".

وذكرت حملة التضامن مع فلسطين أن المسيرة تأتي في ذكرى مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 ألف، ونزوح أكثر من 1.9 مليون شخص.

وأضافت الحملة أن المسيرة تهدف إلى الضغط على الحكومة البريطانية ودول العالم للضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

وقال مؤسس حملة التضامن مع فلسطين في اسكتلندا ميك نابير، إن "الحرب في غزة هي جريمة حرب، ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها".

وأضاف أن "المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري هي مطلب أساسي من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين".

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، تطالب فيها إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد نابير أن "دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة مهمة في الطريق إلى العدالة للفلسطينيين".