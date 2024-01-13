شيرين رضا: سعيدة بعرض الجزء الثاني من "وبينا ميعاد".. وشخصية "نادية" لا تشبهني

أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد”، الذي يواصل أبطاله تصوير حلقاته، بالتوازي مع عرض الحلقة الأولى.

وقالت الفنانة شيرين رضا عن مدى التشابة بينها و بين شخصية نادية التي تقدمها في العمل: أنا ونادية لسنا شبه بعض لأن نادية شخصية صعبة وأم متحكمة جدًا ولا تفوت أي شىء.

وأضافت: نادية تفعل كل شىء من أجل بناتها، وحاليًا من أجل أولادها، الحياة في نظرها أبيض أو أسود ولكن أنا لدي اللون الرمادي في حياتي.

الجدير بالذكر انه أحتفل أمس فريق عمل المسلسل بعرض الحلقة الأولى وسط عدد من الصحافة و الإعلام، ورئيس قنوات DMC، المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.