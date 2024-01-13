رئيس "الناشرين العرب": لا يستطيع أحد الكتابة عن الأزمة الفلسطينية الراهنة لهذا السبب

قال محمد رشاد رئيس إتحاد الناشرين العرب، إنه عندما يكون هناك أحداث غير طبيعية تحدث فالقارئ يتجه إلى ما هو يحيط بمثل هذه الأحداث والمشاكل الموجودة في الوطن العربي، في اعتقادي أنه سيكون هناك اتجاه إلى الكتب التاريخية بشكل كبير وكتب التنمية البشرية وكتب الفلسفة وعلم النفس بالإضافة إلى الكتاب الديني لكن كل هذا يتوقف على المزاج العام للقارئ فربما يكون هناك قارئ مهتم بالرواية وخاصة أنه في السنوات الأخيرة هناك إقبال كبير عليها لجيل الشباب من سن 18 عاما وحتى 35.

وأضاف رشاد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": الكتاب الورقي لو رجعنا للبدايات القديمة نجد أن شكله مختلف لأن الإنسان كان ينقل أفكاره عن طريق جدران المعابد والعظم والجلود وتحول إلى أوراق البردي وألواح الطين إلى أن وصلنا إلى الكتاب الذي بين أيدينا، وبالتالي فالكتاب الورقي مستمر لكن الكتاب الصوتي أو التفاعلي أو الإلكتروني له مجال آخر.

وتابع: "الإحصائيات التي تأتي من الدول المتقدمة وأمريكا تفيد بأن النشر الورقي يزيد من 8 إلى 10 بالمائة سنويا لأن لكل شيء مجالا، ففي الدول المتقدمة نجد أن الموسوعات ودوائر المعارف والقواميس تنشر إلكترونيا أو رقميا وحتى الكتب العلمية لكن الكتب الفكرية والعلمية فهي التي تنشر ورقيا لكن نحن مشكلتنا أننا نخلق مشكلة فلو لدينا عادة القراءة أصيلة لدى المواطن أو لدى الطفل منذ الصغر كنا استطعنا أن نحل هذه المشكلة لكننا ما زلنا ندعي أن الناس انصرفت عن الكتاب الورقي واتجهت إلى الكتاب الإلكتروني".

واختتم رشاد قائلا: "كنا قديما لدينا كتب عن القضية الفلسطينية لكن في الفترة الأخيرة وفي ظل الأحداث الجارية في غزة لا يستطيع أحد أن يكتب عن الأزمة الحالية إلا عندما تتضح الأحداث كاملة لكن لدينا بعض الكتب التي تسلط الضوء على الاحتلال الإسرائيلي".