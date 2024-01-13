استدعاء موظفي أحد الفنادق الشهيرة بقصر النيل في انتحار موظفة من الطابق 26

تستكمل نيابة بولاق أبو العلا التحقيق في واقعة، انتحار موظفة، بالقفز من الطابق ٢٦ في أحد الفنادق التابعة لوسط القاهرة.

وأمرت النيابة باستدعاء بعض موظفي الفندق وزملاء المتوفاه، لسؤالهم حول الواقعة، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل وخارج الفندق، واستكمال التحريات.

وكانت النيابة قد أمرت قبل وقت سابق بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وإعداد تقرير بها، والتصريح بالدفن وتسليمها لذويها.

واستمعت النيابة أسرة المتوفاه لسؤالهم حول الواقعه، ونفو وجود شبهه جنائية في الحادث، وأنهم فوجئو بانتحارها.

شهدت منطقة بولاق أبو العلا واقعة مأساوية عندما أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الـ 26 بأحد الفنادق الشهيرة المطلة علي كورنيش النيل بدائرة قسم بولاق أبو العلا.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط فتاة عمرها 22 سنة تعمل بفندق شهير وحاصلة علي بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق ابو العلا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتحرر محضر بالحادث.