بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير بعدد من المناطق المحيطة بالمتحف الكبير بدأها بمدخل طريق الفيوم والتى تم الانتهاء من 95 % من أعمال الدفع النفقى بالمنطقة وجاري استكمال المشروع .

كما تابع المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بالإضافة إلى وسائل الإنارة و تطوير الارصفة على جانبي الطريق؛ حيث وجه محافظ الجيزة برفع الرتش ومخلفات الأعمال وتسوية الأرصفة لاستكمال أعمال تطويرها ورفع كفاءتها .



كما تفقد اعمال التطوير بميدان الرمايه وشملت أعمال اللاندسكيب وتحويل المرافق وتوسعة الطريق شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال فى تلك المنطقة بداية من ميدان الرماية وحتى اسفل الطريق الدائري مع ضرورة مراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري ورفع كافه المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير.



وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى بدءًا من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية، والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وأعمال التشجير الي جانب رفع المخلفات والرتش.



ووجه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطوير الذي تشهده بالمنطقة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة.



رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم والمهندس أحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء.