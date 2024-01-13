الصناعات الهندسية توقع بروتوكول تعاون للمشاركة في 5 معارض خارجية

وقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس على هامش فعاليات معرض تعميق الصناعة المحلية بأرض المعارض بمدينة نصر بروتوكول تعاون مع شركة بيزنس بلس الإماراتية للمشاركة في 5 معارض خارجية خلال 2024.



وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن رؤية مجلس ادارة الغرفة هي فتح مزيد من الاسواق العالمية للمنتجات المصرية وخاصة في القطاع الهندسي.

ويهدف هذا البروتوكول إلى فتح أسواق جديدة لتصدير الصناعات الهندسية من خلال المساعدة في البحث عن شركاء محتملين وجذب استثمارات أجنبية والترويج للمنتجات المصرية .

ومن جانبه قال وائل عمر عبد الحميد رئيس مجلس ادارة بيزنس بلس أن الهدف من هذا البروتوكول هو تقديم اوجه الدعم والتعاون مع الغرفة الهندسية وأعضائها لفتح اسواق تصديرية لمنتجاتهم و تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات بهدف رفع شعار صنع في مصر بمختلف دول العالم .

و أوضح وائل عمر أن خطة المعارض في 2024 تشمل دولة العراق الشقيقة ويتم تنظيم مجموعة معارض بها وهي معرض الزراعة والغذاء و الحاصلات الزراعية و الثروة الحيوانية ومعرض العراق الدولي للبناء والانشاءات ومعرض العراق الدولي للرخام والسيراميك ومعرض العراق الدولي للطاقة الجديدة والمتجددة وفي ليبيا معرض طرابلس الدولي .