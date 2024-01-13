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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد الثنائي عبدالله جمعة ونيمار

عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
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احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد الثنائي عبدالله جمعة وسيد عبدالله نيمار، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقام لاعبو الفريق الأبيض بتنظيم ممر شرفي لعبدالله جمعة وسيد عبدالله نيمار على هامش التدريبات الجماعية اليوم للاحتفال بعيد ميلاد الثنائي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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