تايوان: مرشح أكبر أحزاب المعارضة يقر بخسارته في الانتخابات الرئاسية

أعلن "هو يو-إيه" المرشح الرئاسي عن أكبر أحزاب المعارضة في تايوان هزيمته في الانتخابات التي أجريت في البلاد اليوم السبت.

وأعلنت المفوضية المركزية للانتخابات أن الفرز المبدئي للأصوات أظهر حصول لاي تشينج تي مرشح الحزب "التقدمي الديمقراطي" الحاكم على أعلى عدد من الأصوات حتى الآن، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وتابعت المفوضة أن لاي تشينج تي مرشح الحزب الحاكم حصل على قرابة 4.5 مليون صوت، يليه هو يو-إيه مرشح حزب "كومينتانج" أكبر الأحزاب المعارضة على 3.6 مليون صوت، فيما حصل كو وين-جي مرشح حزب "شعب تايوان" ثاني أكبر أحزاب المعارضة على 2.8 مليون صوت.