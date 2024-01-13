آلاف الإندونيسيين يتظاهرون لإحياء ذكرى مرور 100 يوم على حرب غزة

شارك مئات الآلاف من الإندونيسيين في مسيرة داعمة لغزة اليوم السبت، لإحياء ذكرى مرور 100 يوم على ما تم وصفه بالإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الأبرياء في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية أن المسيرة كانت أمام مبنى السفارة الأمريكية وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي هداية نور وحيد؛ الذي طالب كافة الإندونيسيين إظهار رفضهم الحازم للاحتلال الإسرائيلي لأرض الشعب الفلسطيني.

وأكد وحيد أن الشعب الإندونيسي يحتاج لمواصلة الوقوف مع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، لإظهار رفضه الصارم لأعمال إسرائيل الإجرامية ضد الإنسانية لشعب غزة وفلسطين ككل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي، بدور حكومة بلاده في دعمها المستمر لنضال الفلسطينيين من أجل الاستقلال.