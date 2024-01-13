محاضرة تثقيفية للاعبي المنتخب الأولمبي عن مخاطر المنشطات بحضور وزير الرياضة

أجرى وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات محاضرة توعوية مع لاعبي المنتخب الأولمبي اليوم في حضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ود.وليد العطار المدير التنفيذى الاتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني ومحمود حرب المدير الإداري.

وجاءت المحاضرة من خبراء المنظمة وسط اهتمام كبير من اللاعبين والجهاز الفني ونالت استحسان الجميع الذين أشادوا بهذه الخطوة الرائعة والهادفة من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي الحريص دائما على أن يهيئ كافة الأجواء الإيجابية التى تساعد اللاعبين على مواصلة النجاح .

وتخلل اللقاء تبادل أعضاء وفد منظمة "نادو" المناقشات والاستفسارات مع اللاعبين وأفراد المنتخب وتحدث د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، وفى الختام وجه الحاضرون الشكر إلى وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته للمنتخب.

IMG_2815

IMG_2812

IMG_2814

IMG_2811

IMG_2810

IMG_2813