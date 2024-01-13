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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محاضرة تثقيفية للاعبي المنتخب الأولمبي عن مخاطر المنشطات بحضور وزير الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر
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أجرى وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات محاضرة توعوية مع لاعبي المنتخب الأولمبي اليوم في حضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ود.وليد العطار المدير التنفيذى الاتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني ومحمود حرب المدير الإداري.

وجاءت المحاضرة من خبراء المنظمة وسط اهتمام كبير من اللاعبين والجهاز الفني ونالت استحسان الجميع الذين أشادوا بهذه الخطوة الرائعة والهادفة من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي الحريص دائما على أن يهيئ كافة الأجواء الإيجابية التى تساعد اللاعبين على مواصلة النجاح .

وتخلل اللقاء تبادل أعضاء وفد منظمة "نادو" المناقشات والاستفسارات مع اللاعبين وأفراد المنتخب وتحدث د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، وفى الختام وجه الحاضرون الشكر إلى وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته للمنتخب.

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منتخب مصر محاضرة تثقيفية