ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام عبد المجيد ومحمد طارق يغيبان عن تدريبات الزمالك

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غاب حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويغيب عبد المجيد وطارق عن تدريبات الزمالك، بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي الحالي والمشاركة في الدورة الودية المقرر لها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

محمد طارق الزمالك حسام عبد المجيد