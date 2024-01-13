تأجيل محاكمة قاتل شقيقة لخلافات على قطعة أرض في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس الدائرة، وعضوية المستشار ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه لخلافات على قطعة أرض زراعية في القضية رقم 3187 لسنة 2023 جنايات مركز الفيوم والمقيدة برقم 2324 سنة 2023 كلي جنايات الفيوم إلى جلسة الثلاثاء القادم 16 يناير وذلك لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3187 لسنة 2023 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 2324 لسنة 2023 كلى الفيوم، أن المتهم "مصطفى محمد شعبان"، 24 سنة، عامل، قام فى يوم9 مايوم 2023، بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، بجناية القتل العمد حيث قتل المجنى عليها شقيقه "حمادة محمد شعبان" بأن تعدي عليه طعنا بسلاح سكين .

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "سكين "، وما أن ظفر بها حتى عاجلوه بطعنه غائرة بالصدر فأحدث إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيل على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم وشقيقه بسبب خلافات علي قطعه ارض بينهما، تطورت لمشاجرة، قام خلالها بحيازة سلاح أبيض "سكين مطبخ"، وعاجله بطعنه نافذه فى الصدر، ولقي حتفه على الفور، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة .