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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، ضمن الاستعدادات لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهدت الجلسة حديث من المدير الفني عن الفترة المقبلة، والبرنامج الذي سيتم تنفيذه خلال الأيام التي تسبق السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض معسكر خارجي.

وشرح معتمد جمال خلال حديثه مع اللاعبين بعض الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران، بجانب توضيح بعض النقاط المهمة بخصوص طريقة اللعب.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.

معتمد جمال الزمالك نادي الزمالك