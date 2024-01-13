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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة 4 أطباء إلى التحقيق في مستشفيات حكومية بدمياط

دمياط
دمياط
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شنّت مديرية الصحة في   دمياط مرورات مسائية و ليلية على المستشفيات الحكومية بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة  و متابعة الانضباط الادارى و انتظام العمل بالمستشفيات طوال ايام الاسبوع و فى العطلة الرسمية .

وقال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور على كلا من مستشفى الزرقا المركزي ومستشفي الروضه المركزي و مستشفى ميت ابو غالب المركزى حيث تم متابعةالانضباط الاداري و تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل.

بالاضافة الي ذلك تم التأكد من توافر  المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي .

وتم حصر تواجد العاملين خلال اليوم بالاضافة الى حصر الغيابات و جمع الملاحظات .

وتم العرض باحالة ٤اطباء بالمستشفيات المذكورة للتحقيق لعدم تواجدهم بالنوبتجيات كذلك تم رفع تقرير مفصل الى الدكتور وكيل الوزاره للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق .

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  دمياط  على استمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة  و متابعة الانضباط الادارى و انتظام العمل بالمستشفيات  .

وقال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور امس  على عدد من  مستشفيات المحافظة

شمل المرور كلا من مستشفى الزرقا المركزي ، ومستشفى ميت ابوغالب المركزي، ومستشفي الروضه المركزي،ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزى .

و تم متابعةالانضباط الاداري و تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل

بالاضافة الي ذلك تم التأكد من توافر  المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي .

 

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