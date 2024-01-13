ستيرلينج vs ويليان.. تشكيل تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو يوتشتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل لاعبيه لمواجهة فولهام، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز المباراة، ويدخل تشيلسي اللقاء بتشكيله الأساسي، فيما يفتقد لخدمات مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون، الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: ليفي كولويل، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ومالو جوستو.

خط الوسط: موسيس كايسيدو، كونور جالاجير، وإنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، كول بالمر، وأرماندو بروخا.

فيما جاء تشكيل فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: كيني تيتي، عيسى ديوب، أداربيويو، وأنتوني روبنسون

خط الوسط: جواو بالينيا، توم كايرني، أندرياس بيريرا، وهاري ويلسون

خط الهجوم: ويليان، وراؤول خيمينيز.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.