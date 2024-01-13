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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفوق روسي على أوكرانيا.. متى تنتهي الحرب بين الجارتين؟

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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قال ألكسندر زاسبكين، دبلوماسي روسي سابق، إن الجيش الأوكراني قادر علي الدفاع ضد هجمات روسيا، في ظل الدعم الغربي لأوكرانيا عسكريا واقتصاديا.

وأكد "زاسبكين"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب القول أن القرارات الخاص بالحرب تعود للرئيس فلاديمر بوتين، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام الأخيرة أظهر الجيش الروسي تفوق على أوكرانيا.

وأضاف الدبلوماسي السابق، أن استخدام الصواريخ طويلة المدي، أعتقد لا تلجأ لها روسيا في الوقت الحالي، مضيفا أن روسيا على المستوى العسكري تتفوق على أوروبا والولايات المتحدة نفسها.

وأشار "زاسبكين"، أن روسيا كل يوم تسمع الكثير من التصريحات المختلفة من الدول الغربية، منها ما يظهر تفوق الجيش الروسي، وآخرين العكس، ولكن ما نشاهده هو تفوق جيش روسيا في الحرب الدائرة.

الجيش الأوكراني فلاديمر بوتين روسيا الولايات المتحدة هجمات روسيا