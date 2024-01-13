غدا.. وزيرة الثقافة تشهد وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض الكتاب

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة غدًا، الأحد 14 يناير 2024م، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تحل عليها النرويج كضيف شرف، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يحضر المؤتمر الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

ويشهد المؤتمر، الكشف عن أبرز ملامح الدورة الـ55، وعدد الدول المشاركة، وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المعرض هذا العام.

وتنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.