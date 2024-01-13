رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024

أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية جولة للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 بمختلف البرامج بكليات الجامعة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات وذلك فى اطار متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة.

فيما رافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفى مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دى صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحى مدير البرامج بكلية الهندسة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر خلال الجولة أن جامعة المنصورة الأهلية حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

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