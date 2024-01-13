السيسي: تطوير القاهرة التاريخية هدفه الحفاظ على قيمتها التراثية الأصيلة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء مناقشة خطط تطوير القاهرة التاريخية، أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية، مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلاً عن ربط المزارات الأثرية والسياحية، في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية، حيث وجه بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

عرض وزير التعليم العالي، الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يعيد للمدينة رونقها، ويخفف من التحديات التي تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم، وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغطاً إضافياً على المرافق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يعيد للمدينة رونقها، ويخفف من التحديات التي تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم، وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغطاً إضافياً على المرافق.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه، مشدداً على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية، مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلاً عن ربط المزارات الأثرية والسياحية، في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية.

