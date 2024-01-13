تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الوطني خوفا من الإجهاد

شهد مران الصباحي للمنتخب الوطني تواجد بعض الأجهزة الاستشفائية والتي تم احضارها تبمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب وذلك لاستخدامها عقب انتهاء التدريب مباشرة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لمواجهة موزمبيق في السابعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق غدا 13 يناير بكوت ديفوار.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.