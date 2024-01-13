رئيس اتحاد الناشرين العرب: مشاركة 70 دولة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وخصومات تتعدى 50%

أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد، أن هناك 70 دولة ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55؛ مما يعكس حرص العديد من الدول على التواجد في المعرض الذي يعد واحدا من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

وقال رشاد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، مؤكدًا مشاركة ناشرين من فلسطين رغم الظروف التي تمر بها بلادهم، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل نافذة يطل منها الجمهور على مختلف فنون وعلوم وآداب العالم.

وأشار الدكتور رشاد، إلى أن اتحاد الناشرين العرب أطلق مبادرة "كلنا نقرأ"، وهي عبارة عن حملة إعلانية لأعضاء اتحاد الناشرين العرب، وتشمل خصومات على الكتب تصل إلى 50%، حيث سيقوم الاتحاد بتمويل كامل الحملة من أجل تسهيل مشاركة الناشرين وتخفيف عبء الظروف الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف والذي أدى إلى ارتفاع سعر الكتب.

ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين؛ ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، فيما تم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء، وذلك اعتبارا من تاريخ 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.