الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمعسكر الإمارات

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتدريبات الجماعية، اليوم السبت، بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بقرار من معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض.

وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة، بعد الفوز على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.