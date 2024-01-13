العمل تبحث أوجه التعاون مع جامعة المنوفية لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية فى اجتماع مجلس القطاع لنائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع بجامعة المنوفية مجلس القطاع ، والذى جرى خلاله إستعراض إنجازات العام الماضى ومناقشة أوجه التعاون مع القطاعات المختلفة داخل الجامعه فى ندوات التوعية والقوافل الشهرية والتوصيات ، واقتراح عنوان مؤتمر الجامعة السنوى القادم تحت عنوان "تحديات المسؤولية المجتمعية للجامعات المصرية فى ضوء مستجدات الثورة الصناعية الخامسة " ، والتعاون مع المديرية فى تنظيم ندوات للتوعية داخل الجامعة .

ياتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة للتعاون مع الجامعة والجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة بالمحافظة لتوفير كافة سبل الدعم للشباب من الجنسين وحثهم على العمل الحر وريادة الأعمال ودعوتهم للإلتحاق ببرامج التدريب المهنى التى توفرها للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين فى المحافظات وتوعيتهم وتوفير برماج تدريبية مجانية على المهن المطلوبة فى سوق العمل وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم بما يتوافق مع سياسة الوزارة فى كافة ملفات عملها ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال الإجتماع الموافقة على التعاون خلال الفتره القادمة على خطة للتوعية من خلال تنظيم عدة ندوات داخل الدورات المتعددة المتوفرة داخل الجامعة .

كما جرى الموافقة على التصور المقدم لمسابقة التأهيل للمشروعات الخضراء الذكية ، وتم التوجيه بتبنى مبادرات مجتمعية فى الفصل الدراسي الثانى ، بحضورالدكتور صبحى شعبان شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ..

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