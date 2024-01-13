إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية ، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .