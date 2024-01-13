وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتفقدان معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية ومسار رحلة العائلة المقدسة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض (أيادي مصر) للحرف اليدوية والتراثية والذي تقيمه إدارة السياحة بالديوان العام بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركة في منصة أيادي مصر بالمحافظة لعرض وتسويق أهم المنتجات اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 17 عارضا من أصحاب الحرف اليدوية من (خزف – فخار – سجاد يدوي – مشغولات يدوية – عرائس خشبية – انتيكات – كروشيه – ملابس هاند ميد- ريزن – فخار) والذي يعكس أصالة وجودة المنتج المصري.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تُعد نواة لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقا ًجديدة لتسويق منتجاتهم، لافتًا إلى أن منصة أيادى مصر تلقى اهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي أتاحت الفرصة منذ انطلاقها للمنتجين والعارضين من مختلف المحافظات لعرض وتسويق وبيع منتجاتهم اليدوية والحرفية والتراثية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا ً بأيادي مصرية على المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الالكتروني المختلفة.

بينما أوضح محافظ الشرقية أن المعرض يمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع بما يعزز قدراتهم الاقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن المنتجات المعروضة تُعد نواة لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية على تفقد أعمال التطوير التي شهدتها منطقة تل بسطا والتي شملت أعمال ترميم واستكمال السور وتركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة ورفع كفاءة غرف الأمن والاستقبال ومركز الخدمات السياحية ومنطقة المتحف المفتوح وصالة المتحف المغطى وقاعة العرض المرئي، بالإضافة إلي إقامة البرجولات الخشبية والممرات الجانبية والساحة الوسطي وأعمال تطهير البئر وإزالة النباتات الجافة من المنطقة وزراعة النخيل وأشجار الزينة ووضع اللوحات الإرشادية والتعريفية للزائرين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن منطقة آثار تل بسطا تعد إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة ضمن 25 نقطة أخرى بمختلف محافظات الجمهورية والتي شهدت أعمال تطوير وإقامة مشروعات بنية تحتية لتوفير كافة سبل الراحة والجذب السياحى لتلك المنطقة، مشيرًا إلى الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية بمسار العائلة المقدسة ووضعه علي خريطة السياحة الدينية وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والسياحة والآثار والمحافظات التي يمر بها المسار والكنيسة وكافة الجهات المعنية لتعطي مصر من خلال هذا المشروع رسالة للعالم أجمع أنها ستظل قاعدة للأمن والأمان ومنارة للمحبة والإخاء ومصدر متجدد للإشعاع الحضاري والثقافي.

وأوضح محافظ الشرقية أن مسار العائلة المقدسة بمنطقه آثار تل بسطا يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية الذي توليه الدولة اهتماما كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لما له من أثر ديني وسياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وائل سعدة رئيس الإدارة المركزية للأزمات والطوارئ بوزارة التنمية المحلية والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومنال منير مديره منطقة اثار الشرقية والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية وعدد من رجال الكنيسة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.