وزارة العمل: ندوة للتوعية فى مجال المساواة بين الجنسين للعاملين بشركة قطاع خاص بالغربية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، ندوة توعية فى مجال المسواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادى للمرأة ، فى مقر اسواق فتح الله ، بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بطنطا ، شارك فيها 16 من العاملين بالشركة ، حيث تناولت الندوة عده موضوعات حول أهداف وحده المساواة والتمكين الأقتصادي للمرآة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة التابعة للمديرية ، وحقها فى الترقي ، ومناهضة العنف والتحرش ضد آلمرأة ، والقرارات الوزارية المنظمه لتشغيل النساء ، وتأمين بيئه العمل ، والتعريف بأنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها ، وذلك فى إطار جهود المديرية وسعيها نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية فى جميع المنشآت بمختلف القطاعات ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين من الذكور والإناث ، وكذك القرارات الوزارية المنفذة لتلك الأحكام .

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعمال من الجنسين ، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى مديريات العمل بالمحافظات للقيام بدورها تجاه التوعية باهمية دور المرأة كعنصر أساسى فى التنمية وتمكينها إقتصادياً ، وأضاف مدير المديرية ، ان الندوة ألقى محاضراتها الدكتورة أمل وريدة عضو وحده المساواه بين الجنسين بمديرية آلعمل بالغربية ، وبحضور مديرى الفروع و رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة .

كما جرى خلال الندوة التأكيد على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في مجال العمل، وذلك تماشياً مع سياسات الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج ..

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