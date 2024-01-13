تنطلق 15 فبراير.. كل ما تريد معرفته عن معارض أهلا رمضان (فيديو جراف)

تنطلق معارض “أهلا رمضان” شهر فبراير المقبل لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بحسب تصريح رسمي من وزارة التموين.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف يتضمن أبرز المعلومات حول معارض أهلا رمضان، كالتالي: