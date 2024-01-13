تنطلق 15 فبراير.. كل ما تريد معرفته عن معارض أهلا رمضان (فيديو جراف)

تنطلق معارض “أهلا رمضان” شهر فبراير المقبل لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بحسب تصريح رسمي من وزارة التموين.
واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف يتضمن أبرز المعلومات حول معارض أهلا رمضان، كالتالي:
- تنطلق معارض أهلا رمضان اعتبارا من ١٥ فبراير ٢٠٢٤.
- تقام المعارض على مستوى جميع المحافظات ولمدة شهر.
- سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى ٣ معارض إضافية.
- سيتم توفير سيارات متنقلة وشوادر تابعة للمعارض بالمحافظات.
- السلاسل التجارية تشارك بعمل ركن أو جناح يحمل شعار أهلا رمضان.
- تشارك بالمعارض المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة.