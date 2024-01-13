التصريح بدفن جثة سيدة مسنة لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

قررت نيابة ابو حماد اليوم التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها أثناء عبورها طريق " الصوة - أبو حماد" وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ابو حماد يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " صابحة س م" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية الصوة نطاق مركز أبوحماد جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيدة طريق " أبوحماد- الصوة" دائرة أبوحماد وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل بسيدة أثناء عبورها الطريق وتوفيت فى الحال وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفاة إلى مستشفى أبوحماد وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.