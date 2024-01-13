ذكرى وفاة مديحة كامل.. محطات في حياة حسناء الشاشة.. وسر بكائها بلقاء تلفزيوني

في مثل هذا اليوم رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة مديحة كامل، عن عمر يناهز ال 49 عام، واليكم أهم محطات في حياة حسناء الشاشة..

الرحلة من عارضة الأزياء إلى عالم الفن

بدأت حياتها في مجال الأزياء، كأحد العارضات، وحققت شهرة واسعة ونجاح كبير، نظراً لجمالها وجاذبيتها والتي تعتبر من متطلبات المجال، وبعد ان حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال، وظهورها الدائم في العروض الهامة لصفوة المجتمع آنذاك، إلى أن جاءت إليها الفرصة في الدخول الى عالم الفن والأضواء والشهرة، وتم العرض عليها الدخول للوسط الفني من خلال الظهور ببعض الأدوار الصغيرة في البدايات، ثم سنحت الفرصة الحقيقية لها بفيلم "30 يوم في السجن".

تاريخ فنى كبير

توالت الأعمال الفنية واحد تلو الآخر، وظلت تثبت أقدامها في عالم السينما والتلفزيون، وبعد كل عمل تحقق النجاح والتألق الفني، ورغم اعتزالها الفن مبكراً، إلى جانب وفاتها عن عمر صغير وهى لم تكمل عامها ال٥٠، إلا أن الفنانة مديحة كامل قدمت مجموعة هامة من الأفلام السينمائية، واحتلت مكانة كبيرة في قلوب الجمهور، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة أبرزها فيلم "٣٠ يوم في السجن، حب وكبرياء، الشيطان امرأة، أغنية على الممر، زمان يا حب، الجحيم، الرغبة، ملف في الآداب، العفاريت، بوابة إبليس" ، وفى الدراما قدمت "العنكبوت، المجهول، الأفعى، اللقاء الأخير، البشاير، السرداب".

سر البكاء في لقاء تلفزيوني

مرت الفنانة مديحة كامل بأزمة صحية، دخلت على إثرها إلى المستشفى، وأجرت معها الإعلامية سلمى الشماع لقاء من داخل غرفتها بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج، لتكشف عن تعرضها لجلطة بالقدم نتيجة الزعل والضغوط في العمل، وبسؤالها عن سبب الجلطة تلك المرة، أكدت تعرضها للزعل، وأثناء إجراء المقابلة لم تتمالك مديحة كامل دموعها، وبكت متأثرة بسبب أزمتها الصحية التي تعرضت لها.

الحجاب واعتزال الفن

قررت الفنانة مديحة كامل اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وبالفعل التزمت بالقرار ولم تعود إلى الفن مرة أخرى، بعد مسيرة فنية حافله قدمت من خلالها العديد من الأعمال الهامة، إلى أن توفيت عام ١٩٩٧ بعد صراع مع المرض.