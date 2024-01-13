360 % زيادة في المساحات الخضراء بمدينة الرسول خلال الـ 5 أشهر الماضية

أفاد المركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن زيادة مساحات الغطاء النباتي في منطقة المدينة المنورة بنسبة بلغت 360 % من أغسطس وحتى ديسمبر، بسبب غزارة الأمطار في تلك الفترة.

وأوضح المركز أن تحليلات بيانات الاستشعار عن بعد، كشفت عن وصول إجمالي مساحة الغطاء النباتي في المدينة المنورة في أغسطس إلى 2863.4 كيلومترا مربعا بما يمثل 1.9 % من إجمالي مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجيا مع زيادة هطول الأمطار، حتى سجل المركز في نهاية ديسمبر وصول مساحة الغطاء النباتي لنحو 13،194.5 كيلومترا تغطي 8.7 % من إجمالي مساحة المنطقة.

وينتشر الغطاء النباتي في أغلب محافظات منطقة المدينة المنورة، حيث يكمن في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاعها بين 1،000 متر إلى 1،300 متر غربي المنطقة، وفي المواقع شبه المستوية شرقي المنطقة لخصائص التربة فيها.

وحسب توزيع المحافظات يتركز الغطاء النباتي شرقي محافظات العلا والحناكية، وشمالي محافظات ينبع وخيبر وبدر، وغربي محافظات المدينة المنورة ومهد الذهب، ووسط محافظة وادي الفرع.