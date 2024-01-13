الأرصاد: نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة اليوم.. والأجواء شتوية باردة نهارًا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد نشاطا للرياح سرعاته تتراوح بين 30 إلى 45 كم على الساعة في أغلب المحافظات، والكتل الهوائية اليوم ستكون صحراوية، وبالتالي نشاط الرياح سيكون مثيرا للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة الموجودة في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأتربة والرمال المثارة قد تؤدي إلى انخفاضات في الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "نشاط الرياح سيؤدي إلى استمرار الإحساس بالبرودة مع استمرار انخفاض قيم الحرارة، وبالتالي فإن الأجواء في فترة النهار ستكون شتوية مائلة للبرودة في معظم المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائلة للدفء على المناطق الجنوبية في فترات النهار، وفي فترات الليل سنشهد المزيد من الإحساس بالطقس شديد البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر مع استمرار نشاط رياح يجعلنا نشعر بقيم حرارة أقل".





