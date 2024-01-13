مدير تعليم القاهرة يتفقد بدء أعمال امتحانات الصف الثانى الثانوي

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، بدء أعمال إمتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات، التابعة لإدارة الزيتون التعليمية.

كان فى إستقباله الدكتور محمد صلاح مدير عام الإدارة، وأسماء ماهر مديرة المدرسة.

واطمئن موسى من الطلاب على مستوى الإمتحان ، وأعربوا عن سهولة الامتحان والتمكن من الدخول على منصة الإمتحان بكل سهولة ويسر.

وأدى الطلاب الإمتحان اليوم فى مادتى ( تطبيقات الرياضيات - الجغرافيا)، وكان عدد المتقدمين ( ٣٥٥) طالبة فى عدد ( ١٧) لجنة ، وتمكن جميعهم من الدخول.

وأشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بالالتزام بالزى المدرسى واتباع كافة الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات .

كما أوصى موسى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.