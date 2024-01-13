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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ مناعة: العامل الوراثي يؤثر بنسبة بسيطة على ضعف جهاز المناعي

جهاز المناعة
جهاز المناعة
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قال الدكتور محمد الشايب أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب في جامعة عين شمس، إنّ جهاز المناعة حائط الصد للجسم لأنه يدافع عنه ضد الميكروبات والفيروسات والأورام وغيرها من الأجسام الضارة.

وأضاف الشايب في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أنّ مسببات ضعف جهاز المناعة كثيرة، مثل التدخين وقلة ممارسة الرياضة والتغذية غير الصحية، بالإضافة إلى الأمراض، مثل السكر والكلى والأورام وأي مريض يحصل على علاج كيماوي أو كورتيزون.

وتابع أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب في جامعة عين شمس، أن العامل الوراثي لا يشكل إلا نسبة بسيطة جدا من مسببات ضعف جهاز المناعي، ولكن ضعف المناعة يكون في فترة ما بعد الولادة، ففي أي وقت وحين قد يضعف جهاز المناعة.

جهاز المناعة مسببات ضعف جهاز المناعة العامل الوراثي