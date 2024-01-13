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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الفيوم

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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ينظم مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قري محافظة الفيوم، وذلك في الفترة من 13 الي 18 يناير  2024.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها  رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، أن هذه  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  في محافظة الفيوم وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية  بمركز البحوث الزراعية.
واضاف فاضل، ان هذه القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  في قري محافظة الفيوم في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية  . 
واضاف فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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قافلة بيطرية مجانية محافظة الفيوم معهد التناسليات الحيوانية الثروة الحيوانية