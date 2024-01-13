"زيزو" أساسي مع المنتخب أمام موزمبيق

اقترب صانع ألعاب نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو من حجز مكانا في التشكيلة الأساسية للمنتخب أمام موزمبيق غدا الأحد في مستهل مشوار الفراعنة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وكانت هناك منافسة ثلاثية على وسط الملعب لمنتخب مصر أمام موزمبيق، والمنافسة بين حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور علي خطف مركز اللاعب الثالث بجانب كل من محمد النني ومروان عطية.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب موزمبيق في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل 14 يناير 2024، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويأمل منتخب مصر في تدشين بداية قوية أمام منتخب موزمبيق، وإعطاء جرس إنذار لباقي المنتخبات المتواجدة، والتتويج في النهاية باللقب الثامن الذي ينتظره كل أفراد وطوائف الشعب المصري.

الجماهير المصرية التي تأمل وتحلم في عودة الأفراح مع منتخب مصر والتتويج بلقب إفريقي ثامن في تاريخ الفراعنة، حيث يأمل محمد صلاح قائد الفراعنة في التتويج بأول بطولة قارية له مع المنتخب المصري، وهو ما نتمناه كمشجعين لمنتخبنا الوطني.. نريد أن نرى المنتخب على منصات التتويج مرة أخرى، ولعل ثالث نهائي لرجال الفراعنة يكون فيه الأمل وليس الكابوس.