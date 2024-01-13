السوداني: الحكومة عازمة على السير في درب الإعمار وتعزيز قوة الدولة

اكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على السير في درب الإعمار والإصلاح والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي، وصون ما تحقق من مكتسبات لتعزيز قوة الدولة والدفاع عن القضايا العادلة.

وقال السوداني - في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - "إن نهج الحكومة يستلزم مواقف مسئولة تمكننا من عبور العراق في تلك المرحلة المعقدة واجتياز الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة"، لافتا إلى أن الغاية العليا تتمثل في الحفاظ على مصالح الشعب والدفاع عن حريته وكرامته.

وأوضح أن الحكومة متمسكة ببرنامجها الذي في جوهرة رؤية لمستقبل العراق الموحد القوي المستقل المستقر المزدهر، وانتهاج درب الإصلاحات الجذرية واستهداف مواجهة هدر المال العام، والاهتمام بالبنى التحتية في الاقتصاد والخدمات والبنية المالية والمصرفية التي تعد المنصة التي ينطلق منها التطوير، وكذلك خلق الفرص للأجيال الحالية والقادمة سعيا وراء العدالة الاجتماعية.