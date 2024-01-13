"الجارديان" تبرز مثول إسرائيل أمام "العدل الدولية" لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار كاتب المقال هارون صديقي، إلى أن فريقا من المحامين من جنوب أفريقيا رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهما إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متعمد من جانب أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية في إطار الصراع الدائر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر المقال أن جنوب أفريقيا أكدت في دعواها أن القصف الإسرائيلي على سكان القطاع تسبب في مقتل أكثر من 23،000 شخص أو نحو حوالي واحد بالمائة من سكان القطاع إلى جانب تدمير عشرات الآلاف من المباني.

وأضاف أن منظمات حقوق الإنسان قامت بتوثيق تدمير المستشفيات في قطاع غزة، موضحا أن رئيسة المحكمة جوان دونجو أعلنت في نهاية جلسة أمس الجمعة أن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا ستصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن.

وفي الوقت نفسه، لفت المقال إلى أن فريق المحامين الجنوب أفريقي كان قد طالب المحكمة في أولى جلسات المحاكمة أول أمس الخميس بإصدار قرار يقضي بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحا أن قرارا في هذا الصد قد يستغرق عدة أسابيع لإصداره.

وأوضح المقال أن وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا - الذي عرض القضية أمام المحكمة - أكد عقب سماعه المزاعم الإسرائيلية التي ردت بها على الاتهامات الموجهة إليها بقوله أنه أصبح الآن على يقين أن قرار المحكمة سوف يصدر لصالح بلاده.