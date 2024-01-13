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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف منطقة يارون جنوبي لبنان بالمدفعية

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف منطقة يارون جنوبي لبنان بالمدفعية، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات جنوب لبنان بعشرات القذائف.

من ناحية أخرى، شن الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا على جنوب خان يونس، ووقوع اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحـتلال الإسرائيلي شرق دير البلح في غزة.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن  قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق كل مداخل مدينة الخليل بالضفة، وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، أشارت في وقت سابق إلى اقتحامات مستمرة لقوات الاحتلال لعدة مناطق بالضفة، ومنها اقتحام بيت لحم واعتقال 6 مواطنين بينهم طفل، وأن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم الفارعة.

جيش الاحتلال قصف منطقة يارون فصائل المقاومة جنوب لبنان دير البلح في غزة