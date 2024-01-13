نقابة الصحفيين تعلن عن موعد انعقاد لجنة المشتغلين

أعلنت لجنة القيد برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس رئيس لجنة القيد وعضوية حسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد، صباح اليوم، عن موعد انعقاد لجنة المشتغلين للزملاء الذين أكملوا مدتهم القانونية تمهيدًا لنقل جدولهم من تحت التمرين إلى المشتغلين.

وتعقد اللجنة أيام ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ يناير الجاري، الساعة واحدة ظهراً بمقر النقابة، ومن المقرر أن تعلن موعد أسماء الزملاء والصحف لتحديد اليوم خلال الساعات المقبلة.

وكان قال الكاتب الصحفي هشام يونس رئيس لجنة القيد، في تصريحات سابقة لمحرري النقابات، إن اللجنة سوف تعلن خلال النصف الأول من شهر يناير عن موعد لجنة مشتغلين، للذين اجتازوا مدتهم القانونية.

يذكر أنه قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين، تأجيل عقد لجنة المشتغلين لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة للمتقدمين لتسليم الأرشيف الصحفي، على أن يتم إعلان الكشوف بعد اعتمادها وتحديد أيام الانعقاد خلال أسبوع.