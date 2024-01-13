وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات نصف العام

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الاول وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

تابع المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لصفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهي عموم مواد امتحانات اليوم ومدراء المراحل التعليمية.

حيث يؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحاني الدراسات والكمبيوتر تلاميذ الصف الخامس امتحاني الحساب والمهارات وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان الجبر وطلاب الصف الثاني الاعدادي امتحان العلوم وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحاني اللغة العربية والتربية العسكرية.

ووجه "وكيل الوزارة" مديري الإدارات التعليمية

الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات وتذليل أي عقبات والعمل على تحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.



وأوضح "وكيل الوزارة" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

اعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط عن نتيجة مسابقة الملتقى الفكري تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الانسانية للحفاظ علي الهوية المصرية) حيث نفذ التوجيه العام للتربية الاجتماعية مسابقة (الملتقى الفكري) للمرحلتين الاعدادية و الثانوية تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الانسانية للحفاظ علي الهوية المصرية)

وقد اسفرت النتيجة بفوز في المرحلة الإعدادية كلا من الطالب يوسف آدم مصطفى الصايغ ادارة الزرقا بالمركز الأول والطالبة امل محمد عبد الحليم عوض ادارة دمياط بالمركز الثاني