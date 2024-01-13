اتحاد الكرة لـ"لاعبي الفراعنة": كلنا أيد واحدة

نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع "إكس" صورة للاعبي المنتخب الوطني، وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من اليوم وحتى 11 فبراير المقبل، وعلق حساب اتحاد الكرة "كلنا إيد واحدة".





يخوض منتخب مصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية 2023 في النسخة 34 للبطولة أمام نظيره موزمبيق، مساء غدا الأحد، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.



موعد مباراة مصر وموزمبيق



وتقرر أن يكون موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة لها على المشفر هي «بي إن سبورتس».