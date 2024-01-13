التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة شمال الشرقية اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق العالوية الصالحية الجديدة، فيما أصيب شقيقه الأصغر بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق العالوية الصالحية الجديدة نطاق مركز الصالحية مما أسفر عن مصرع" محمد س خ " 43 عاما مقيم الصالحية الجديدة وإصابة شقيقه " سليمان" 42 عاما مقيم الصالحية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.