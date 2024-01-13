منصة إعلامية: الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل متزايد على روسيا في إمداداتها من الأسمدة

حذر سفين توري هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة الأسمدة النرويجية العملاقة "يارا انترناشونال"، من أن أوروبا تعتمد اليوم على موسكو في الغذاء أكثر مما كانت عليه قبل الحرب، حيث استبدلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمادها على الطاقة بالاعتماد على الأسمدة.

ونقلت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم /السبت/ عن هولسيثر، قوله "لقد رأينا بوضوح كيف تستخدم روسيا الأسمدة والمواد الغذائية كأسلحة، ولا ينبغي لنا أن نكون ساذجين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك؛ عندما يتعلق الأمر بالطعام، لقد تمكنت أوروبا من تقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة في وقت قصير للغاية، لكن ذلك جاء بتكلفة باهظة، سواء بالنسبة للأسر أو الصناعات، فالاتحاد الأوروبي يكرر الأخطاء التي ارتكبها بالفعل فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة؛ وزيادة الاعتماد لها أيضًا تأثير على البيئة"، محذرا من أنه في إطار استبدال الأسمدة الأوروبية بأسمدة من روسيا أو مناطق أخرى من العالم، يستورد الاتحاد الأوروبي أسمدة ذات بصمة كربونية أعلى بكثير (أعلى بنسبة 50 إلى 60%) من الإنتاج الأوروبي".

وذكرت المنصة الإعلامية أن الرئيس التنفيذي للشركة التي تعد واحدة من أكبر شركات الأسمدة في العالم، العام الجاري 2024 بأنه "عام حاسم" بالنسبة للاتحاد الأوروبي في اتخاذ الخطوات التي ستحدد العقد المقبل في مجال الزراعة، داعيا إلى تقديم حوافز للمزارعين لتسهيل قدرتهم على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة، مع الحفاظ على مستويات الإنتاج، داعيا إلى "إطار تمويل يمكن التنبؤ به" للصناعة الأوروبية، على غرار قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA)، ونظام الدعم الأمريكي الذي يهدف إلى دعم التحول البيئي.

يشار إلى إن إنتاج الأسمدة يستهلك الكثير من الطاقة ويعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز. ووفقا للخبراء، سيتطلب التخلص تدريجيا من الأسمدة الأحفورية والتحول إلى الحلول البيولوجية من 15 إلى 20 عاما، ومع ذلك، لن يكون من الممكن تحقيق ذلك دون اتخاذ تدابير حافزة كافية.

وطلب وفد لاتفيا لدى المجلس الأوروبي مناقشة العقوبات المفروضة على واردات المنتجات الزراعية الروسية" في الاجتماع المقبل لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 23 يناير الجاري.

ولفتت "يوراكتيف" إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا - اللتين زودتا الاتحاد الأوروبي بنحو 60% من الأسمدة - اضطرت المصانع الأوروبية إلى التعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في تصنيع الأسمدة.

لذلك، وفقًا لبيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات)، ارتفع إجمالي واردات النيتروجين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 34% في سنة تسويق الأسمدة 2022-2023 (يوليو-يونيو) مقارنة بالفترة السابقة، حيث تمثل الواردات من روسيا حوالي ثلث المجموع.

وزادت واردات اليوريا (الأسمدة النيتروجينية الأكثر استخداما في العالم) بنسبة 53%، ما ضاعف الكميات المسجلة في 2020-2021. ومن هذا المجموع، جاء 40% من موسكو، الاتجاه تنازلي للموسم الحالي، لكن اليوريا الروسية لا تزال تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي الواردات.